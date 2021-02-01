لبنان

إحتفال عيد مار مارون هذا العام من دون حضور

Lebanon 24
01-02-2021 | 10:49
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أصدرت أمانة سر مطرانية بيروت المارونية البيان الآتي: "نظرا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، ولاسيما الأوضاع الصحية المتأزمة جراء جائحة كورونا، يحتفل رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس عبد الساتر بالقداس الإلهي، صباح عيد مار مارون، من دون حضور رسمي وشعبي هذا العام، وذلك عند الساعة 11 من قبل ظهر الثلاثاء الواقع فيه 9 شباط 2021، ينقل على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

 

وإذا كانت الأحوال التي نعيشها غيبت المظاهر الاحتفالية هذا العام، إلا أن آلام المواطنين والصعوبات التي يعيشونها يوميا جراء الأزمات المختلفة على الصعد كافة، سياسية كانت أم اقتصادية أم معيشية أم اجتماعية أم صحية، لن تغيب عن هذا الحدث، في صرخة جديدة تصل الى قلب الله، لعل صداها يوقظ ضمائر المسؤولين والمعنيين في الشأن العام.

 

وفي الختام، نسأل الله، بشفاعة أبينا مارون، أن يقصر هذه الأيام الصعبة ويشدد إيماننا جميعا".

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