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لبنان
رد من "حزب الله" على التهديدات.. مشابه للرد الايراني؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
01-02-2021
|
10:54
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اشارت مصادر مطلعة ل "لبنان ٢٤" ان "حزب الله" سيكون له رد على التهديدات الاسرائيلية للبنان التي حصلت قبل عدة ايام، وسيكون مشابها للردود الايرانية وردود قياديي حركة حماس على التهديدات..
واشارت المصادر انه من المرجح ان يكون الرد على لسان الامين العام لـ"حزب الله" في اول خطاب له المتوقع في الثلث الاول من شباط الحالي.
لبنان
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