رد من "حزب الله" على التهديدات.. مشابه للرد الايراني؟

اشارت مصادر مطلعة ل "لبنان ٢٤" ان "حزب الله" سيكون له رد على التهديدات الاسرائيلية للبنان التي حصلت قبل عدة ايام، وسيكون مشابها للردود الايرانية وردود قياديي حركة حماس على التهديدات..واشارت المصادر انه من المرجح ان يكون الرد على لسان الامين العام لـ"حزب الله" في اول خطاب له المتوقع في الثلث الاول من شباط الحالي.