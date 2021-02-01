لبنان

21،382،265 مليار ليرة منح مدرسية للعسكريين المتقاعدين

Lebanon 24
01-02-2021 | 11:00
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أعطى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال د. غازي وزني توجيهاته بدفع مبلغ 21،382،265 مليار ليرة كمنح مدرسية للعسكريين المتقاعدين.
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منح مدرسية

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