أبيض: الإغلاق العام نجح.. ولكن

غرّد مدير مستشفى رفيق الحريري الدكتور فراس أبيض عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "هل ساعد الإغلاق العام؟ إنخفض عدد الحالات الجديدة اليومية عن الأعداد المتزايدة السابقة".

وأضاف: "المستشفيات شبه ممتلئة، لكنها لا تزال صامدة على الرغم من الزيادة اليومية الطفيفة في مرضى العناية، ولا يزال معدل الفحوصات الموجبة مرتفعًا، ولكنه مستقر، وإنخفض الرقم التكاثري الى ما دون 0.9".

وتابع: "بإختصار، نجح الإغلاق في الحد من التدهور السريع للوضع، لكننا لا زلنا في حالة من الإنتشار المجتمعي المرتفع والقدرة المحدودة للمستشفيات، ماذا بعد؟ من الواضح ان تمديد الإغلاق العام لفترة أطول سوف يساعد على تحسين وضعنا، لكن، هل سيتقبل العامة تمديد مدة الاغلاق؟".

٥/١ هل ساعد الإغلاق العام؟ انخفض عدد الحالات الجديدة اليومية عن الأعداد المتزايدة السابقة. المستشفيات شبه ممتلئة، لكنها لا تزال صامدة على الرغم من الزيادة اليومية الطفيفة في مرضى العناية. ولا يزال معدل الفحوصات الموجبة مرتفعًا، ولكنه مستقر، وانخفض الرقم التكاثري الى ما دون 0.9 pic.twitter.com/KbECMLL3Sb

— Firass Abiad (@firassabiad) February 1, 2021

وأشار إلى أن "البديل عن التمديد للإغلاق العام هو التخفيف التدريجي لإجراءات الإغلاق، إلا أنه يجب التنبه أن وجود وانتشار طفرة الكورونا البريطانية والتي هي أكثر عدوى يعقد الأمور، ويمكن أن يؤدي التخفيف غير المنظم للإجراءات إلى فقدان جميع المكاسب من الإغلاق عن غير قصد".

وأضاف: "الآن، الأسئلة الأكثر أهمية هي هل تعلمت السلطات والقطاعات الاقتصادية والعامة من مصاعبنا وما جرى مؤخرا؟ وإذا تم تعلم الدروس، فهل سيؤدي ذلك إلى تغيير في السلوك والعادات؟ وهل سيؤدي هذا التغيير في النهاية إلى التحسن المطلوب في النتائج والارقام؟".

٥/٤ الآن، الأسئلة الأكثر أهمية هي: هل تعلمت السلطات والقطاعات الاقتصادية والعامة من مصاعبنا وما جرى مؤخرا؟ وإذا تم تعلم الدروس، فهل سيؤدي ذلك إلى تغيير في السلوك والعادات؟ وهل سيؤدي هذا التغيير في النهاية إلى التحسن المطلوب في النتائج والارقام؟

— Firass Abiad (@firassabiad) February 1, 2021

وأشار أبيض إلى انه "سيتم طرح اللقاح قريباً وبسرعة وخاصة لأولئك الاكثر عرضة للخطر، وسيساعد هذا في تخفيض عدد الوفيات وعدد حالات العناية المركزة، لكن النتائج الملموسة لن تظهر قبل شهر أيار، ولذلك، بدون التغييرات المطلوبة من الجميع".