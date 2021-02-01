لبنان

تظاهرة طالبية في زحلة رفضا لقرار زيادة ساعات التعليم عن بعد

Lebanon 24
01-02-2021 | 12:26
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إنطلقت تظاهرة طالبية من بلدة تعلبايا، سيرا على الأقدام باتجاه المنطقة التربوية الكائنة عند بولفار زحلة، رفضا لقرار وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور طارق المجذوب، بزيادة ساعات التعليم عن بعد الى سبع ساعات في اليوم وستة ايام في الأسبوع، في ظل انتشار أمني كثيف.
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