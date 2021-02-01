تظاهرة طالبية في زحلة رفضا لقرار زيادة ساعات التعليم عن بعد

إنطلقت تظاهرة طالبية من بلدة تعلبايا، سيرا على الأقدام باتجاه المنطقة التربوية الكائنة عند بولفار زحلة، رفضا لقرار وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور طارق المجذوب، بزيادة ساعات التعليم عن بعد الى سبع ساعات في اليوم وستة ايام في الأسبوع، في ظل انتشار أمني كثيف.