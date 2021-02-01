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لبنان
الدويهي نعى المر: رجل الدولة بامتياز
Lebanon 24
01-02-2021
|
12:31
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أعلن عضو "التكتل الوطني" النائب اسطفان الدويهي عبر صفحته على الفيسبوك الاتي:
"دولة الرئيس ميشال المر... وداعا
ترجل الفارس عن صهوة جواده، رجل الدولة بامتياز، الاستثنائي في حضوره وغيابه، الإنسان اللافت في صفاته، الكبير في مواقفه، لم يتأخر يوما عن تقدم الصفوف في السعي لوحدة الموقف الوطني، كان العطاء و العنفوان والعز بأبهى الصور.
وداعا ابو الياس، ايها الصديق الغالي".
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