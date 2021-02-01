لبنان

رئيس الجمهورية اتصل بالمر معزيا بوفاة والده

Lebanon 24
01-02-2021 | 12:32
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أجرى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اتصالا هاتفيا بالوزير السابق الياس المر، وقدم له التعازي بوفاة والده النائب ميشال المر.


وأعرب الرئيس عون عن أسفه لغياب النائب المر بعد سنوات من العمل الفاعل في الحياة السياسية اللبنانية.
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