رئيس الجمهورية اتصل بالمر معزيا بوفاة والده

أجرى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اتصالا هاتفيا بالوزير السابق الياس المر، وقدم له التعازي بوفاة والده النائب ميشال المر.





وأعرب الرئيس عون عن أسفه لغياب النائب المر بعد سنوات من العمل الفاعل في الحياة السياسية اللبنانية.

