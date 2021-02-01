لبنان

يمين توصي بتلقي أصحاب العمل والعمال اللبنانيين والأجانب لقاح كورونا

Lebanon 24
01-02-2021 | 12:41
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أصدرت وزيرة العمل لميا يمين اليوم التعميم التالي: "استنادا الى مقتضيات الصحة والسلامة المهنية في المؤسسات الخاضعة لقانون العمل، وحرصا على صحة المواطنين والعاملين في مختلف القطاعات الاقتصادية، وفي إطار خطة التحكم لمواجهة جائحة كورونا، لا سيما ضمن أماكن العمل، وحيث أن لقاحCOVID-19 يؤمن جزءا من برنامج الحماية ، ويجنب اصحاب العمل والعمال العوارض الشديدة والخطرة لجائحة كورونا، مما يضمن بيئة عمل صحية وسليمة ، فإن وزارة العمل توصي بتلقي جميع أصحاب العمل والعمال (اللبنانيين والأجانب) لقاح "كورونا" حسب جدول الأولويات الموزع من قبل وزارة الصحة العامة. علما ان اللقاح مجاني ومتوافر للجميع.
 
إن أخذ اللقاح لا يعفي من التزام القواعد الصحية المتبعة للحماية من جائحة كورونا كوضع الكمامة، التباعد الاجتماعي وتعقيم اليدين. كما تذكر الوزارة بضرورة اتباع ارشادات الصحة والسلامة في أماكن العمل التي كانت قد وضعتها وعممتها سابقا لكافة القطاعات".

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