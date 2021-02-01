إخبار حول هدر المال العام والتوظيف العشوائي في بلدية بعلبك

تقدم المحامون حسن بزي، بيار الجميّل، جاد طعمة، هيثم عزو، مازن صفية، نجيب فرحات، مريم حمدان، جوزيف وانيس، فرنسواز كامل، باسل عباس، جان بيار خليفة، الياس طعمة، والصحافي جوي حداد من الدائرة القانونية لمجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام" بإخبار للنيابة العامة المالية سُجل برقم 180/2021 ضد كل من يظهره التحقيق، وذلك على خلفية الإستقالة الخطية لأربعة أعضاء من المجلس البلدي اتهموا فيها رئيس البلدية بهدر المال العام والتوظيف العشوائي ومخالفة قانون المحاسبة العمومية، على أن يعرض الملف على النائب العام المالي لاتخاذ الإجراءات المناسبة.