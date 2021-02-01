إنفجار لم يهز ضمائرهم.. الليدي كوكرن: جميلة وشجاعة حتى الموت تحت ركام بيروت





يبدأ "لبنان 24" من اليوم نشر سلسلة تحقيقات تضيء على ضحايا تفجير مرفأ بيروت في الرابع من آب 2020، ومعاناة ذويهم ومختلف الجوانب القانونية والانسانية والاجتماعية المرتبطة بهذا الملف. وهنا الحلقة الاولى عن"الليدي كوكرن".

الليدي كوكرن

كانت تحتسي فنجان الشاي، على جري عادتها عصر كل يوم، في الطابق الأرضي من قصرها الذي يشكل علامة معمارية في قلب العاصمة بيروت، وقد ورثته عن والدها في "حي السراسقة" بالأشرفية، عندما رمى بها عصف إنفجار مرفأ بيروت أمتاراً داخل قاعة الجلوس حيث تحطمت النوافذ ذات الزجاج الملون والألواح الخشبية المزخرفة ذات الطابع الهندسي المعماري من العصر العثماني، عصر ذاك اليوم اللعين في الرابع من آب 2020.

إيفون ألفرد سرسق أو كما يعرفها الكثيرون "الليدي كوكرن"، وهو اللقب الذي اكتسبته بعد زواجها من اللورد الإيرلندي دسموند كوكرن، صارعت من أجل حب الحياة، ومن أجل شغفها ببيروت التي حلمتْ دوماً أن تكون "حديقة الشرق الأوسط الغنّاء".

على مدى 27 يوماً، حملت جروح القلب وكدمات الجسم البليغة قبل أن تنتقل روحها الى باريها "من دون أن تعرف حجم الضرر الذي لحق بمنزلها، وهذا ما يعزيني" على ما يقول إبنها رودريك كوكرن الذي يصف والدته بأنها "كانت سيدة ديناميكية وحازمة للغاية تتمتع بشجاعة فريدة".

الليدي كوكرن إبنة العائلة الأورثوذكسية البيروتية العريقة، صاحبة الشخصية الجميلة التي وُلدت مع نشوء دولة لبنان الكبير وغابت عشية ذكرى مئويته الأولى تستحق الرثاء، كما الثناء، على ما أنجزته هذه الجميلة خَلقاً و خُلقاً، من أجل بيروت ومن أجل التراث الثقافي والمعماري، ومن أجل البيئة ومواقع لبنان الطبيعية الرائعة.



هذه السيدة الأرستقراطية الشجاعة التي حملت الجنسيتين الإيرلندية والبريطانية، إضافة الى اللبنانية، بعد زوجها في العام 1946، زارت دولاً وبلداناً عديدة، لكنها كانت تعود في كل مرة الى حضن بيروت الدافىء بلهفة عاشق لا يقوى على فراق معشوقته، من هنا لم يكن مستغرباً عملها الدؤوب لمنع الهجرة من لبنان ولتجذر اللبنانيين في قراهم وأراضيهم. كما تجلى هذا الشغف العميق بالعديد من الأنشطة التي تهدف الى إعادة بناء التراث المعماري الذي دمرته الحرب، فأسست جمعية "أبساد" لحماية المواقع والبيوت القديمة، فكانت في طليعة الناشطين والدعاة لحماية البيئة والتراث الثقافي المعماري اللبناني الفريد، كما رأست "لجنة متحف نقولا سرسق" لسنوات طويلة. هذه السيدة الأرستقراطية الشجاعة التي حملت الجنسيتين الإيرلندية والبريطانية، إضافة الى اللبنانية، بعد زوجها في العام 1946، زارت دولاً وبلداناً عديدة، لكنها كانت تعود في كل مرة الى حضن بيروت الدافىء بلهفة عاشق لا يقوى على فراق معشوقته، من هنا لم يكن مستغرباً عملها الدؤوب لمنع الهجرة من لبنان ولتجذر اللبنانيين في قراهم وأراضيهم. كما تجلى هذا الشغف العميق بالعديد من الأنشطة التي تهدف الى إعادة بناء التراث المعماري الذي دمرته الحرب، فأسست جمعية "أبساد" لحماية المواقع والبيوت القديمة، فكانت في طليعة الناشطين والدعاة لحماية البيئة والتراث الثقافي المعماري اللبناني الفريد، كما رأست "لجنة متحف نقولا سرسق" لسنوات طويلة.

شجاعة الليدي كوكرن تجلّت بوضوح يوم قررت رفع دعوى قضائية ضد "إسرائيل" من أجل استرجاع أراضٍ في فلسطين المحتلة كانت قد ورثتها عن والدها ومن ثم أحتلها الصهاينة في الستينيات من القرن الماضي، والمفارقة أنها، بمثابرتها وعنادها المحق،ربحت الدعوى علماً أن ما تكبدته من مصاريف وتكلفة فاق ما ربحته يومها.