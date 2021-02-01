لبنان

قانون معجل مكرر لتكتل الجمهورية القوية حول تسهيل دمج المصارف

Lebanon 24
01-02-2021 | 13:09
A-
A+
Doc-P-789830-637477823775334279.png
Doc-P-789830-637477823775334279.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تقدم النواب في تكتل "الجمهورية القوية": ماجد ادي ابي اللمع، أنطوان حبشي، شوقي الدكاش، عماد واكيم ووهبه قاطيشا، باقتراح قانون معجل مكرر لتعديل المادة الرابعة من القانون رقم 192/1993 المتعلق بتسهيل دمج المصارف.

يهدف الاقتراح إلى تعزيز استفادة الموظفين في القطاع المصرفي الذين سيقرر إنهاء عقود عملهم، نتيجة دخول قرار دمج المصارف حيز التطبيق في شهر شباط من العام الحالي، عن طريق زيادة تعويضاتهم وتعزيز حقوقهم، لا سيما مع تدني قيمة العملة الوطنية والانهيار الاقتصادي والاجتماعي والنقدي.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:02 | 2021-02-01
15:00 | 2021-02-01
14:53 | 2021-02-01
14:45 | 2021-02-01
14:27 | 2021-02-01
14:20 | 2021-02-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website