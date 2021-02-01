متعاقدو اللبنانية: الإضراب التحذيري لأسبوع هو بداية التصعيد

علق الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية على الإضراب التحذيري للأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة والذي يستمر أسبوعا، وقالوا في بيان اليوم: "يهم الاساتذة المتعاقدين تأكيد ما يلي:

-ضرورة إخراج ملف التفرغ من أدراج وزارة التربية وإعادته هذا الأسبوع إلى الجامعة بهدف استكماله من قبل رئيس الجامعة بإضافة أسماء جميع الزملاء المستحقين للتفرغ لتاريخه.

-منعا لانهيار الجامعة الوطنية وحماية لمصلحة الطلاب، على رئيس الجامعة ووزير التربية والتعليم العالي ايجاد حل استثنائي يؤمن إقرار ملف التفرغ فور استكماله".

وختموا: "إن حراك متعاقدي اللبنانية لن يتوقف قبل إنجاز وإقرار ملف التفرغ وسيلجأ الأساتذة الى استعمال كل وسائل الضغط المتاحة وصولا إلى الاضراب المفتوح في حال استمر المسؤولون باتباع سياسة اللامبالاة بقضيتهم".