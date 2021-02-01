الإفراج عن الناشط ربيع لبكي

أُفرِجَ عن الناشط ربيع لبكي الذي تمّ توقيفه في مخفر ميناء الحصن "على خلفيّة شتمه وتحقيره للضابط المسؤول عن نقطة التفتيش التابعة لقوى الأمن الداخلي في محلة الأشرفية والتي كانت تدقق في أذونات الخروج الممنوحة للمواطنين ولمخالفات أجراءات الإغلاق العام"، بحسب معلومات "لبنان 24".وكانلغطاً في الشارع بين معارض لتوقيفه إنطلاقا من حرية التعبير ومحاربة الفساد، وممتعض من طريقة تصرف لبكي مع العنصر الأمني المسؤول الذي أمر بتوقيفه.