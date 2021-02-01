حالات ايجابية على متن رحلات إضافية وصلت إلى بيروت

أفادت وزارة الصحة العامة باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 29 و30 كانون الثاني، وأظهرت النتائج وجود ثلاث وعشرين (23) حالة إيجابية.





وجاءت نتائج 29 كانون الثاني كالتالي:





رحلة ستوكهولم : شركة SR رقم 1680 (جميعها سلبية)

رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (حالتان إيجابيتان)

رحلة برلين : شركة SR رقم 150 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)

رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

رحلة أبيدجان : شركة MEA رقم 572 (حالتان إيجابيتان)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (أربع حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)

رحلة باريس : شركة Air France رقم 566 (حالتان إيجابيتان)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)

رحلة جينيف : شركة MEA رقم 214 (جميعها سلبية)





وجاءت نتائج 30 كانون الثاني كالتالي:





رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

رحلة الكويت : الشركة الكويتية رقم 501 (جميعها سلبية)

رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة دمشق : شركة 6Q رقم 201 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)

رحلة بروكسيل : شركة MEA رقم 216 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 1313 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)

رحلة برلين : شركة EW رقم 8982 (جميعها سلبية)

رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)

رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة أبو ظبي : شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (حالة إيجابية واحدة).