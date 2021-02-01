21
o
بيروت
25
o
طرابلس
22
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
20
o
النبطية
16
o
زحلة
13
o
بعلبك
19
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
حالات ايجابية على متن رحلات إضافية وصلت إلى بيروت
Lebanon 24
01-02-2021
|
13:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت وزارة الصحة العامة باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 29 و30 كانون الثاني، وأظهرت النتائج وجود ثلاث وعشرين (23) حالة إيجابية.
وجاءت نتائج 29 كانون الثاني كالتالي:
رحلة ستوكهولم : شركة SR رقم 1680 (جميعها سلبية)
رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (حالتان إيجابيتان)
رحلة برلين : شركة SR رقم 150 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)
رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)
رحلة أبيدجان : شركة MEA رقم 572 (حالتان إيجابيتان)
رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (أربع حالات إيجابية)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)
رحلة باريس : شركة Air France رقم 566 (حالتان إيجابيتان)
رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)
رحلة جينيف : شركة MEA رقم 214 (جميعها سلبية)
وجاءت نتائج 30 كانون الثاني كالتالي:
رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)
رحلة الكويت : الشركة الكويتية رقم 501 (جميعها سلبية)
رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة دمشق : شركة 6Q رقم 201 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)
رحلة بروكسيل : شركة MEA رقم 216 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)
رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 1313 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)
رحلة برلين : شركة EW رقم 8982 (جميعها سلبية)
رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)
رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (ثلاث حالات إيجابية)
رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة أبو ظبي : شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (حالة إيجابية واحدة).
تابع
الأكثر قراءة
انفجار يهزّ لبايا في البقاع.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
انفجار يهزّ لبايا في البقاع.. إليكم التفاصيل
18:50 | 2021-01-31
31/01/2021 06:50:36
Lebanon 24
Lebanon 24
شبان من تعلبايا يقصدون منزل عون.. هذا ما حصل
Lebanon 24
شبان من تعلبايا يقصدون منزل عون.. هذا ما حصل
23:35 | 2021-01-31
31/01/2021 11:35:33
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة تهزّ التبانة.. عائلة بأكملها تتعرض لإطلاق نار في منزلها!
Lebanon 24
حادثة تهزّ التبانة.. عائلة بأكملها تتعرض لإطلاق نار في منزلها!
20:45 | 2021-01-31
31/01/2021 08:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فاجعة تهزّ أسرة كرة القدم اللبنانية.. "كورونا" يغيّب محمد عواضة
Lebanon 24
فاجعة تهزّ أسرة كرة القدم اللبنانية.. "كورونا" يغيّب محمد عواضة
21:30 | 2021-01-31
31/01/2021 09:30:37
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار ينخفض في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
الدولار ينخفض في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
21:18 | 2021-01-31
31/01/2021 09:18:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
15:02 | 2021-02-01
السفارة البابوية: تعيين المطران ايلي حداد مدبرا رسوليا على أبرشية صور للروم الكاثوليك
15:00 | 2021-02-01
إنفجار لم يهز ضمائرهم.. الليدي كوكرن: جميلة وشجاعة حتى الموت تحت ركام بيروت
14:53 | 2021-02-01
الطبش: لماذا التأخير في اصدار المراسيم التطبيقية لقانون حماية المناطق المتضررة من الانفجار؟
14:45 | 2021-02-01
اقتراح للجمهورية القوية عن الدعم الموجه للعائلات الأكثر حاجة
14:27 | 2021-02-01
مواجهات بين القوى الأمنية وأهالي شهداء تفجير المرفأ أمام منزل صوان (فيديو)
14:20 | 2021-02-01
خير يتفقد بلدية طرابلس: الدولة ستقوم بواجباتها بتأمين اعادة ترميم المبنى
فيديو
من ملكات الجمال إلى العمل بمقهى لكسب المال.. من هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
من ملكات الجمال إلى العمل بمقهى لكسب المال.. من هي؟ (فيديو)
15:00 | 2021-02-01
01/02/2021 15:06:30
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لطفل مذيعة الطقس يفاجئها على الهواء ينتشر.. شاهدوا ردة فعلها
Lebanon 24
فيديو لطفل مذيعة الطقس يفاجئها على الهواء ينتشر.. شاهدوا ردة فعلها
12:00 | 2021-02-01
01/02/2021 15:06:30
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري الإنكليزي.. "ليفربول" ينتزع فوزاً ثميناً من "وست هام" ويرتقي للمركز الثالث! (فيديو)
Lebanon 24
الدوري الإنكليزي.. "ليفربول" ينتزع فوزاً ثميناً من "وست هام" ويرتقي للمركز الثالث! (فيديو)
12:00 | 2021-02-01
01/02/2021 15:06:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact