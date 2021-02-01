لبنان

فرع جديد للمحكمة الدولية العليا لتسوية النزاعات في لبنان

Lebanon 24
01-02-2021 | 13:49
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أعلنت المحكمة الدولية العليا لتسوية المنازعات - لندن، في بيان "افتتاح فرع جديد لها في لبنان، متمثلا بمحكمة تعنى بحل المنازعات التجارية ومنازعات الاستثمار وغيرها الوطنية والدولية على حد سواء عن طريق التحكيم او اي وسيلة أخرى بديلة من وسائل الحل السلمية".

وأشارت المحكمة في بيانها الى "ان هذا المركز، هو المركز الرئيسي والفرع الأساسي والمحوري لمناطق الشرق الاوسط وأفريقيا" وان كل ذلك تم بعد مفاوضات ونتيجة جهود حثيثة بذلها رئيس دائرة الشرق الأوسط وأفريقيا القاضي المستشار سايد سيدة في هذا المجال".

ولفت البيان الى انه "تقرر تعيين المستشار الدكتور عبد الرؤوف حجازي مسؤولا عاما للعلاقات العامة في الشرق الأوسط وأفريقيا وممثلا للمحكمة".

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