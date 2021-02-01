توقيف شخصين بجرم سرقة ومخدرات

أوقفت احدى دوريات شعبة المعلومات في الجديدة المدعو م. ك. سوري الجنسية لإقدامه على سرقة دراجة نارية.وبعد توفر معلومات عن قيام م. المذكور على سرقة قطع دراجة نارية للمدعو ر. اعترف م. بقيامه بالسرقة. وسلم مع المضبوطات الى مخفر المختارة لاجراء المقتضى القانوني بحقه.وفي محلة النهر أوقفت إحدى دوريات شعبة المعلومات المدعو ب. ا. بجرم تعاطي المخدرات علما انه يوجد بحقه اسبقيات بجرم مخدرات. سلم الى فصيلة النهر لاجراء المقتضى القانوني بحقه.