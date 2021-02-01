لبنان

مُسنّة غادرت منزلها ولم تعد.. هل من يعرف عنها شيئاً؟! (صورة)

Lebanon 24
01-02-2021 | 13:55
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عمّمت المُديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المُختصّ، صُورة المَفقودة:

- دلال حسين الفلاح (مواليد عام 1948، سوريّة).

التي غادرت منزلها الكائن في محلة الأوزاعي، بتاريخ 15-1-2021، ولم تعُد حتى تاريخه.

وطلبت المديرية من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكان وجودها، الاتصال بفصيلة الأوزاعي في وحدة الدرك الإقليمي، على الرقم: 450897-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
 

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