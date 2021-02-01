لبنان

خير يتفقد بلدية طرابلس: الدولة ستقوم بواجباتها بتأمين اعادة ترميم المبنى

Lebanon 24
01-02-2021 | 14:20
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تفقد الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير بلدية طرابلس، والاستشاري "خطيب وعلمي" المعتمدة لدى الهيئة العليا للاغاثة المهندس زياد ديب، وكان في استقبالهم رئيسها  رياض يمق.
وبعد جولة في أرجاء البلدية والاطلاع على الاضرار، قال اللواء خير: قمنا بزيارة بلدية طرابلس بتكليف من دولة الرئيس حسان دياب، للتضامن مع طرابلس وبلديتها اولا، وللاطلاع على الاضرار التي اصابت المبنى جراء الحريق المتعمد واعمال الشغب التي حصلت يوم الخميس الماضي.
وقد ابلغنا رئيس البلدية واعضاء المجلس البلدية رسالة دولة الرئيس ان الدولة ستقوم بواجباتها كاملة في تأمين اعادة ترميم المبنى، سواء عبر الهيئة العليا للاغاثة، او الرئيس سعد الحريري او الرئيس نجيب ميقاتي او من جهات مانحة محلية او خارجية واشخاص متبرعين هذا الامر سيتم سريعا بموافقة البلدية انشالله، كما ان هناك مساعدات غذائية سيتم توزيعها في طرابلس بعد جهوزها، وسيتجاوز عددها ٥٠ الف حصة غذائية، اضافة الى تسريع توزيع مساعدة الـ٤٠٠ الف ليرة التي توزعها الدولة من خلال الجيش اللبناني.
وفقا للتوجهات لرفع اثار الحريق ولتقديم مساعدات تخفف بعض الاعباء عن العائلات المحتاجة في المدينة".
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