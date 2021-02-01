لبنان

السفارة البابوية: تعيين المطران ايلي حداد مدبرا رسوليا على أبرشية صور للروم الكاثوليك

Lebanon 24
01-02-2021 | 15:02
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وزع المركز الكاثوليكي للاعلام بياناً للسفارة البابوية، جاء فيه: "أعلنت السفارة البابوية أمس الأحد 31 كانون الثاني 2021، ان قداسة البابا فرنسيس الحريص على الحياة المسيحية في كل الكنيسة وخصوصا في صور، أعلن شغور الكرسي الاسقفي في مطرانية صور للروم الملكيين الكاثوليك وعين سيادة رئيس اساقفة صيدا للروم الملكيين الكاثوليك المطران إيلي بشارة حداد مدبرا رسوليا على الأبرشية.

إن السفارة البابوية تؤكد أنه من تاريخ الأحد 31 كانون الثاني الساعة الأولى بعد الظهر بتوقيت لبنان، أصبح الراعي والمسؤول الكنسي الشرعي والقانوني المعترف به على الكرسي الاسقفي هو سيادة المطران إيلي بشارة حداد، سائلين الله الراعي الحقيقي الذي أحب كنيسته للغاية أن يحفظ ويقود بقوة الروح القدس الجماعة المسيحية في صور على طريق التجدد الروحي والشراكة المفعمة بالرحمة وحنان الله".
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