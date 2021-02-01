لبنان

المتحدث بإسم ضحايا فوج الإطفاء: صوان سيستأنف التحقيقات بانفجار المرفأ بعد الإغلاق

Lebanon 24
01-02-2021 | 15:26
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أشار المتحدث بإسم ضحايا فوج إطفاء بيروت وليم نون أنه تبلغ من المحقق العدلي في جريمة إنفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان توجهه لإستئناف التحقيقات في الملف فور انتهاء إجراءات الإغلاق العام.
كما أشار نون، عقب الإتصال الذي أجراه مع القاضي صوان، الى أن أهالي ضحايا فوج الإطفاء "يثقون بالقاضي صوان وبما يقوم به، الى أن يثبت العكس لاسمح الله" و أن " الأمور تجري لغاية الآن ضمن المسار الطبيعي على رغم بعض الملاحظات أو الإعتراضات التي نسجلها".
 ويحضر الأهالي لتحرك لم يتم الكشف عن تفاصيله بدءاً من 15 شباط الجاري.
 
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