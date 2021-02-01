بري استقبل قائد اليونيفل وعرض الاوضاع العامة والوضع الحكومي مع السفيرة الفرنسية

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة قائد قوات "اليونيفيل" العاملة في جنوب لبنان الجنرال ستيفانو ديل كول حيث أثار الرئيس بري مع قائد اليونيفيل التصعيد الاسرائيلي والخروقات للسيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا في إنتهاك صارخ للقرار ١٧٠١ كما اكد رئيس المجلس على ضرورة إستئناف إجتماعات ترسيم الحدود وتحديدها في البر والبحر.وبعد الظهر التقى رئيس المجلس السفيرة الفرنسية آن غريو، حيث جرى عرض للاوضاع العامة وأكدت السفيرة خلال اللقاء إصرار بلادها وتمسكها بمبادرة الرئيس إيمانويل ماكرون تجاه لبنان وحثت على ضرورة تكثيف الجهود من أجل الإسراع بتشكيل الحكومة كي يستطيع لبنان تجاوز الازمات التي يعاني منها لا سيما الإقتصادية والمالية والصحية.بدوره الرئيس بري جدد التأكيد على دعمه وتأييده للمبادرة الفرنسية و ضرورة تشكيل حكومة تضطلع بمسؤولية الإنقاذ والنهوض بلبنان.