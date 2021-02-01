لبنان

بالأرقام والتفاصيل.. اليكم ابرز مستجدات كورونا في السجون

Lebanon 24
01-02-2021 | 15:53
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أوضحت المديرية العامة لقـوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه "في إطار متابعة الحالات المُصابة بفيروس كورونا في السّجون، لغاية تاريخه:

وصلت حالات الشّفاء المخبري والسّريري والزّمني من فيروس كورونا في سجن رومية المركزي وفي نظارة قصر عدل بيروت، وفي سجن القاصرات إلى /684/ حالة من أصل العدد الإجمالي /725/ حالة إيجابيّة، وذلك بعد إجراء /2764/ فحصاً مخبريًّا (PCR) للنّزلاء، وحالة واحدة أدخلت الى المستشفى لتلقّي العلاج اللاّزم.
31 حالة إيجابية في فصيلة سجون طرابلس.
في سجن نساء زحلة، وبعد اجراء عدد من فحوصات (PCR) تم تشخيص /8/ حالات إيجابيّة.
حالة إيجابية واحدة في نظارة مخفر السفيرة.
حالة إيجابية واحدة في نظارة فصيلة المنية.
في نظارات وحدة الشرطة القضائية، أُجريت فحوصات (PCR Tests)–خلال الـ /24/ ساعة المنصرمة، وتبيّن وجود حالتّين إيجابيتَين.
أمّا بالنسبة لنظارات وحدة شرطة بيروت فلا توجد حالات إيجابية.
تُذكِّر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنها تقوم بتسهيل عملية التواصل بين النُزلاء المصابين وذويهم عبر الهواتف المركزّة في السجّون، إضافةً إلى ذلك يُمكِنُ لذويهم إرسال رسالة عبر تطبيق "messenger" على حساب "Facebook" العائد لهذه المديرية العامة (lebisf) لمتابعة الاطمئنان إلى أوضاع النزلاء الصحيّة، إذا اقتضت الحاجة".
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