الجامعة الأميركية للثقافة والتعليم تعفي الطلاب الجدد من رسوم التسجيل

أعلنت الجامعة الأميركية للثقافة والتعليم (AUCE)، في بيان ما يلي:

"نظرا للظروف الراهنة وتفاقم الأوضاع الإقتصادية وتفشي وباء كورونا مما تسبب بالأزمة المالية الخانقة التي نعيشها، وشعورا منا بالمسؤولية الوطنية، فإن مجلس الجامعة الأميركية للثقافة والتعليم (AUCE) قرر إتاحة الفرصة لكافة الطلاب الجدد الذين لم يتمكنوا من التسجيل في فصل الخريف أو الراغبين بالانتقال من جامعات أخرى وذلك بإعفائهم من رسوم التسجيل وتقديم الطلب ورسم إمتحان اللغة للفصل الدراسي الثاني فصل- ربيع 2021.

علما، بأن مجلس الجامعة سبق واتخذ قرارا بتثبيت الأقساط الدراسية للطلاب بالليرة اللبنانية واحتساب سعر صرف الدولار الواحد1500 ل. ل. إيمانا منه والتزاما بسياسة الجامعة التي تعمل باستمرار على مواجهة الأزمات الطارئة ضمن برامج وخطط مدروسة هدفها نشر العلم للجميع من خلال تقديم منح تعليمية خاصة لمساعدة الطلاب في هذه الأوقات الحرجة والصعبة".

وأخيرا، إذ تتمنى رئاسة الجامعة لكم فصلا دراسيا ناجحا ومثمرا، فإنها تدعوكم لاتخاذ الإجراءات الصحية الوقائية اللازمة".