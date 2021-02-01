لبنان

الجامعة الأميركية للثقافة والتعليم تعفي الطلاب الجدد من رسوم التسجيل

Lebanon 24
01-02-2021 | 15:53
A-
A+
Doc-P-789872-637477917904773680.jpg
Doc-P-789872-637477917904773680.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 أعلنت الجامعة الأميركية للثقافة والتعليم (AUCE)، في بيان ما يلي:

"نظرا للظروف الراهنة وتفاقم الأوضاع الإقتصادية وتفشي وباء كورونا مما تسبب بالأزمة المالية الخانقة التي نعيشها، وشعورا منا بالمسؤولية الوطنية، فإن مجلس الجامعة الأميركية للثقافة والتعليم (AUCE) قرر إتاحة الفرصة لكافة الطلاب الجدد الذين لم يتمكنوا من التسجيل في فصل الخريف أو الراغبين بالانتقال من جامعات أخرى وذلك بإعفائهم من رسوم التسجيل وتقديم الطلب ورسم إمتحان اللغة للفصل الدراسي الثاني فصل- ربيع 2021.

علما، بأن مجلس الجامعة سبق واتخذ قرارا بتثبيت الأقساط الدراسية للطلاب بالليرة اللبنانية واحتساب سعر صرف الدولار الواحد1500 ل. ل. إيمانا منه والتزاما بسياسة الجامعة التي تعمل باستمرار على مواجهة الأزمات الطارئة ضمن برامج وخطط مدروسة هدفها نشر العلم للجميع من خلال تقديم منح تعليمية خاصة لمساعدة الطلاب في هذه الأوقات الحرجة والصعبة".

وأخيرا، إذ تتمنى رئاسة الجامعة لكم فصلا دراسيا ناجحا ومثمرا، فإنها تدعوكم لاتخاذ الإجراءات الصحية الوقائية اللازمة".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
20:24 | 2021-02-01
19:39 | 2021-02-01
19:28 | 2021-02-01
19:26 | 2021-02-01
19:14 | 2021-02-01
19:01 | 2021-02-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website