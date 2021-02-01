لبنان

المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى طالب السياسيين بدعم مبادرة بري

Lebanon 24
01-02-2021 | 15:57
A-
A+
Doc-P-789873-637477920110665730.jpg
Doc-P-789873-637477920110665730.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في بيان، دعمه لـ"مبادرة دولة الرئيس الأستاذ نبيه بري في تشكيل حكومة اختصاص تحظى بثقة الخارج والداخل غير تابعة الا لمصلحة لبنان، ونحن نطالب السياسيين بدعم هذه المبادرة حفظا لوطننا وصونا لاستقراره وانقاذا لاقتصاده ونقده الوطني ورحمة بشعبه المنهك".


وشدد المجلس على "ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة إصلاحية انقاذية من أصحاب الكفاءة والاختصاص تتصدى لمعالجة الازمات المتراكمة من اقتصادية ومعيشية وتستعيد ثقة المواطن بدولته وتجنب الوطن المزيد من الاحتقان السياسي والانفلات الأمني و التدهور الصحي".


وطالب المجلس السياسيين بـ"وضع مصلحة الوطن وشعبه فوق كل الاعتبارات الحزبية والسياسية بمنأى عن المحاصصة لتكون لنا حكومة مهمة وطنية تعيد لم الشمل الوطني وترسخ الشراكة الوطنية و تفعل دولة المؤسسات والقانون الراعية لكل المواطنين".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
20:24 | 2021-02-01
19:39 | 2021-02-01
19:28 | 2021-02-01
19:26 | 2021-02-01
19:14 | 2021-02-01
19:01 | 2021-02-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website