المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى طالب السياسيين بدعم مبادرة بري

أكد المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في بيان، دعمه لـ"مبادرة دولة الرئيس الأستاذ نبيه بري في تشكيل حكومة اختصاص تحظى بثقة الخارج والداخل غير تابعة الا لمصلحة لبنان، ونحن نطالب السياسيين بدعم هذه المبادرة حفظا لوطننا وصونا لاستقراره وانقاذا لاقتصاده ونقده الوطني ورحمة بشعبه المنهك".

وشدد المجلس على "ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة إصلاحية انقاذية من أصحاب الكفاءة والاختصاص تتصدى لمعالجة الازمات المتراكمة من اقتصادية ومعيشية وتستعيد ثقة المواطن بدولته وتجنب الوطن المزيد من الاحتقان السياسي والانفلات الأمني و التدهور الصحي".

وطالب المجلس السياسيين بـ"وضع مصلحة الوطن وشعبه فوق كل الاعتبارات الحزبية والسياسية بمنأى عن المحاصصة لتكون لنا حكومة مهمة وطنية تعيد لم الشمل الوطني وترسخ الشراكة الوطنية و تفعل دولة المؤسسات والقانون الراعية لكل المواطنين".