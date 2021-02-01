لبنان

إعتداء موصوف.. فيديو يدين ربيع لبكي ويظهر إهانته قوى الامن

Lebanon 24
01-02-2021 | 17:12
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بعدما أُفرج عن الناشط ربيع لبكي، الذي تمّ توقيفه في مخفر ميناء الحصن "على خلفيّة شتمه وتحقيره للضابط المسؤول عن نقطة التفتيش التابعة لقوى الأمن الداخلي"، والبلبلة التي أثارها توقيفه في وقت سابق، فصول جديدة كشفتها صفحة "وينيه الدولة" عن لبكي. حيث وزعت الصفحة على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر ربيع لبكي وهو يقوم باهانة العناصر الامنية وتحقير ضابط وعناصر قوى الامن الداخلي اثناء قيامهم بواجبهم في تنفيذ وفرض قرار الحظر الذي أقره مجلس الدفاع الاعلى.

وكتبت صفحة " وينيه الدولة" تعليقا على الفيديو: "ما تشاهدونه في الفيديو المرفق هو إعتداء موصوف على هيبة  البذة العسكرية وكرامتها، وبالرغم من انتقادنا الدائم لاداء بعض عناصر قوى الامن الداخلي الا ان تحطيم كرامة القوى الامنية وصورتها  وهيبتها  بهذه الطريقة واذلال ضباطهم من قبل من يدعون الثورة هو أمر غير مقبول ويمثل اعتداء سافر على من هم مولجين حمايتنا وتطبيق القانون في لبنان".

لمشاهدة الفيديو، يمكن الضغط هنا:

وكان "لبنان 24" نشر التفاصيل كاملة وحصرياً لقصة توقيف ربيع لبكي، من إذن لزيارة طبيب "مسالك بولية" الى تظاهرة بالأشرفية. لقراءة التفاصيل، يمكن الضغط هنا
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