لبنان

جنبلاط أبرق إلى قليلات معزيا بالصباغ

Lebanon 24
01-02-2021 | 17:52
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أبرق رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط إلى رئيس حركة الناصريين المستقلين - المرابطون إبراهيم قليلات، معزيا بـ"وفاة المناضل سمير الصباغ الذي كان شغل في مراحل مسيرته منصب نائب رئيس الحركة".

وجاء في نص البرقية: "بلغنا بأسف وفاة المناضل الراحل سمير الصباغ، الذي بغيابه نخسر قامة كبيرة أمضت مسيرة طويلة في العمل المباشر الوطني والعربي لأجل القضايا المشتركة ولأجل فلسطين، في الحركة الوطنية، كما في حركة المرابطون، وفي كل المواقع التي تولاها. نتقدم منكم بخالص التعازي، ونسأل الله أن يتغمد الراحل بواسع رحمته".
 
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