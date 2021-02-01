لبنان

اعتصام في صيدا رفضاً لرفع الدعم عن بعض السلع الأساسية

Lebanon 24
01-02-2021 | 18:56
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رفضاً للإعتقالات التعسفية بحق الناشطين في المناطق ورفضاً لرفع الدعم عن بعض السلع الأساسية، نفذ عدد من الناشطين من حراك صيدا وقفة احتجاجية عند دوار ايليا في المدينة.
 
وردد المعتصمون هتاقات ضد المسؤولين في السلطة، كما طالبوا بالافراج عن جميع الثوار الموقوفين مؤكدين على استمرار تحركاتهم حتى تحقيق كافة مطالبهم المحقة والعادلة.
 
 
 
 
 
 
 
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