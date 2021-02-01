قرار جديد من وزير الصحة.. إليكم تفاصيله

أصدر وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن قراراً بتاريخ اليوم الأول من شباط الجاري سمح فيه لمراكز المهن البصرية بفتح مراكزهم لـ3 ساعات يومياً فقط من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الساعة الواحدة من بعد الظهر، مع الإلتزام بكافة الإجراءات الوقائية.