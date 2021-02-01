لبنان

إجتماع إلكتروني للجنة الاقتصاد ناقش المسائل المتعلقة بالبطاقة التموينية

Lebanon 24
01-02-2021 | 21:02
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عقدت لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط اجتماعاً إلكترونياً قبل ظهر اليوم برئاسة النائب الدكتور فريد البستاني وحضور المقرر الدكتور علي بزي والنواب : أمين شري، ميشال ضاهر، روجيه عازار، علي درويش، ألكسندر ماتوسيان وشوقي الدكاش.


وبعد كلمة ترحيب وضع النائب البستاني "الأعضاء في أجواء اللقاء الذي عقده بمشاركة النائب الدكتورعلي بزي مع دولة رئيس المجلس النيابي الأستاذ نبيه بري وذلك عقب اجتماع الخميس الماضي لأعضاء لجنة الاقتصاد. ومما قاله البستاني "أن الاجتماع مع دولته كان كالعادة إيجابيا جدا، وقد وضعناه أنا والدكتور بزي في حيثيات عمل لجنة الاقتصاد والتجارة".
وبعد ذلك، ناقش اعضاء اللجنة المسائل المتعلقة بالبطاقة التموينية وخطة ترشيد الدعم.
 
هذا وقد تابع اعضاء لجنة الاقتصاد باهتمام وقلق حول الموازنة التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام، وسيكون لهم الملاحظات في المكان والزمان المناسبين.
 
وأبقت اللجنة اجتماعاتها مفتوحة وهي ستستكمل اللقاءات مع السادة الوزراء والمعنيين من ذوي الاختصاص.
 
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