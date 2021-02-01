إلى اللبنانيين.. هذه حقيقة تمديد الإقفال لمدة 10 أيام

صدر عن اللجنة الفنية لمتابعة إجراءات وتدابير فيروس كورونا، البيان الآتي:



"تناقلت بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي خبرًا مفاده أنه إثر اجتماعها اليوم، أوصت اللجنة بتمديد الإقفال لمدة عشرة أيام. يهمّ اللجنة التوضيح أنها لم تعقد أي اجتماع اليوم ولم يصدر عنها أي توصية، وبالتالي فإن لا صحة للخبر المنسوب إليها".