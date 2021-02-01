تعليق نشاطات مركز الابحاث بمعهد العلوم الاجتماعية التزاماً باضراب الأساتذة المتفرغين

أعلن رئيس مركز الابحاث في معهد العلوم الاجتماعية حسين ابو رضا في بيان عن تعليق نشاطات المركز التزاماً بدعوة الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية إلى الإضراب لمدة أسبوع بين 1 و7 شباط 2021، لأسباب تتعلق بحقوق الأساتذة من مشروع الموازنة العامة للعام 2021.

وأضاف البيان: "وعطفاً على قرار عمادة معهد العلوم الاجتماعية مذكرة رقم 2/2021 الداعية إلى توقف جميع النشاطات الأكاديمية واللقاءات وورشات العمل في معهد العلوم الاجتماعية بفروعه كافة طيلة فترة الإضراب المذكورة، وبناء على الالتزام التام بمضمون المذكرة، تتوقف الأنشطة المقررة في مركز أبحاث معهد العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية خلال أسبوع، طيلة الفترة المذكورة، على أن يعاود المركز نشاطاته وفق برنامج يعلن عنه لاحقا".