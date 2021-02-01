نحاس: فقدان ميشال المر هو طوي لصفحة من تاريخ لبنان

فقدان ميشال المر هذا الوجه المميز والفاعل في السياسة اللبنانية على مدى اكثر من نصف قرن، هو طوي لصفحة من تاريخ لبنان، هو فقدان لرمز من الجيل الذي خدم لبنان بتفاني وأخلاص، هو فقدان لمرجعية ارثوذكسية لعبت دورا في تعزيز دور طائفية في الحياة السياسية. سوف نفتقدك ابو لياس".

كتب النائب نقولا نحاس عبر تويتر: "