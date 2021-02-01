اللواء ابراهيم يحذّر من عودة داعش ويؤكد: أحاول الوصول لمشروع حل في الملف الحكومي

أكد المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم أنه يحاول جمع الافكار للوصول الى قواسم مشتركة بين جميع الافرقاء في ملف تشكيل الحكومة "ولا اطرح الحلول بل استمع للهواجس وأحاول الوصول الى قواسم مشتركة ومشروع حل".

ولفت ابراهيم لـ"الحرة"، في لقاء مع الصحافية ليال الاختيار، إلى أن "لجبران باسيل الحق بالتدخل في عملية التشكيل فهو رئيس أكبر كتلة نيابية"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن "حزب الله لا يعرقل التأليف".

وقال: "لمست من جولاتي اهتماما دوليا بالشأن اللبناني لكنني أحمّل المجتمع الدولي مسؤولية تجاه ما وصلنا إليه فهو تعامل مع الدولة اللبنانية على أنها دولة حزب الله وهذا غير صحيح"، مشيرا إلى أنه لمس "دفعا عربيا باتجاه الوصول للاستقرار السياسي في لبنان ليعود جنة استثمارات من جديد بالنسبة لهذه الدول".

وأكد أنه " جب التوصل لاستراتيجية دفاعية كمخرج للموضوع اللبناني على أن يكون الحل داخليا فكل الضغوط على حزب الله لم توصل لحل للسلاح ومستعد للقيام بوساطة في هذا الإطار وفي أي مسألة تخدم لبنان واستقراره".

من جهة أخرى، أفاد ابراهيم: "نتخذ الإجراءات الضرورية لمنع دخول داعش إلى لبنان، لكن ما يحصل في طرابلس قد يكون باباً لدخول هذا التنظيم إلى الساحة اللبنانية".



كما قال: "نصف اللبنانيين الموقوفين في الامارات سيعودون في الساعات المقبلة ونحن أمام بادرة إغلاق نهائي لهذا الملف".

وحول ملف نيترات الأمونيوم التي أدت لانفجار المرفأ، قال ابراهيم: "كنا على علم بوجود النيترات في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت والأمن العام قام بواجبه كاملاً في هذا الاطار وقام بمراسلة السلطات المعنية وهناك تحقيق قضائي سيحدد المقصر في النهاية".