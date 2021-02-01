دياب اتصل بالياس المر معزياً بوفاة والده

أجرى رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب اتصالاً هاتفيًّا بنائب رئيس الحكومة السابق الياس المر، وقدم له التعازي بوفاة والده نائب رئيس الحكومة السابق النائب ميشال المر. واعتبر الرئيس دياب "أن غياب النائب المر خسارة لبنانية، وهو الذي لطالما لعب دورا بارزا في الحياة السياسية اللبنانية".