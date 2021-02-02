17
o
بيروت
17
o
طرابلس
18
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
17
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
17
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
يمق لـ"الأنباء": مخطط شيطاني ملعون ضد طرابلس
Lebanon 24
02-02-2021
|
00:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد رئيس بلدية طرابلس د. رياض يمق أن "ما حصل في الفيحاء غريب عن ثقافة المدينة وأهاليها السلميين، معتبرا أن طرابلس كانت دوماً القدوة في سلمية الاحتجاجات، بدليل تسميتها في انتفاضة 17 تشرين 2019 بعروس الثورة، نسبة للصورة السلمية والحضارية التي قدمتها خلال أشهر من الاحتجاجات"، معتبرا بالتالي أن "الاعتداء على مبنى البلدية والمحكمة الشرعية وعلى الجيش والقوى الأمنية، إن أكد على شيء، فعلى وجود مندسين أصحاب مصلحة بإسقاط الشرعية عن المدينة وإعطائها صبغة الإرهاب والتطرف والعنف، وليكن بعلم أصحاب الفتن أن "طرابلس ليست مكسر عصا، ولن نسمح بأن تكون صندوق بريد".
وأشار د. يمق، في حديث لـ "الأنباء"، الى وجود مخطط شيطاني ملعون لسحب طرابلس من تحت عباءة الشرعية اللبنانية، لكن ما فات أصحاب الفتن أن مخططهم كان فيما مضى وسيبقى للابد محكوما بالفشل والسقوط، وذلك بفضل وعي أهالي طرابلس وتمسكهم بالدولة والشرعية، وما وقوف الثوار الحقيقيين الى جانب البلدية والمحكمة الشرعية وقفة استنكار وإدانة، وما اعتراضهم بشدة على الاعتداء على الجيش والسرايا، سوى خير شاهد على وجود مأجورين بينهم، ودليل قاطع على أن المتربصين شرا بالفيحاء مصيرهم الانكشاف والقصاص العادل والمحق.
وردا على سؤال، أكد أن "بلدية طرابلس دعمت وما زالت تدعم الثوار في حركتهم السلمية والحضارية، وقدمت لهم منذ انطلاق الثورة في 17 أكتوبر 2019 كل التسهيلات اللوجستية والتنظيمية من أجل نجاح ثورتهم، وذلك انطلاقا من قناعة المجلس البلدي، رئيسا وأعضاء، بأن لبنان بحاجة الى ثورة تغيير حقيقية تنتهي بنظام جديد، قوامه العدالة الاجتماعية والمساواة بين جميع المدن والمناطق، وبين كل الشرائح والمكونات اللبنانية، مهما كان مذهبهم وانتماؤهم السياسي، وما على أهل الفتن والمخططات الشيطانية لتشويه صورة الفيحاء سوى التأكد من أن طرابلس ليست لقمة سائغة يستسهل بلعها".
وأضاف: "المطلوب من القيمين على تأليف الحكومة عقد اجتماع مغلق، لا يخرجون منه إلا متفقين على توليفة حكومية إنقاذية، حكومة مستقلين ومتخصصين قادرين على إدارة ومعالجة الانهيار الاقتصادي بالوسائل العلمية والعملية، ما همنا حتى إذا كانت الحكومة من لون طائفي واحد، المهم أن تعمل للبنان وتنتشل اللبنانيين عموما والطرابلسيين خصوصا من مستنقع الفقر والعوز، وان تضع على سلم أولوياتها، تطبيق "اللامركزية الإدارية" كمدخل رئيسي وأساسي لانتعاش المدن، خاصة مدينة طرابلس التي باتت بفعل مركزية الإدارة، واللاعدالة في توزيع المساعدات، منكوبة اقتصاديا واجتماعيا".
وعودا على بدء، ختم د. يمق قائلا: "طرابلس والطرابلسيون متمسكون بالشرعية اللبنانية، ويشكلون خط الدفاع الأول عن المؤسسة العسكرية وسائر القوى الأمنية، وأدعو من خلال "الأنباء"، مخابرات الجيش للكشف عن هوية المندسين، الذين عاثوا بالمدينة حرقا وتخريبا ودمارا، وسوقهم الى القضاء المختص، ليس فقط للاقتصاص منهم، إنما والأهم، لمعرفة من يقف خلفهم محرضاً وممولاً".
المصدر:
الانباء الكويتية
تابع
الأكثر قراءة
مفاجأة بجريمة قتل زينة كنجو: تسجيل صوتي للزوج "الفار" يكشف سبب فعلته (فيديو)
Lebanon 24
مفاجأة بجريمة قتل زينة كنجو: تسجيل صوتي للزوج "الفار" يكشف سبب فعلته (فيديو)
09:50 | 2021-02-01
01/02/2021 09:50:50
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار جديد من وزير الصحة.. إليكم تفاصيله
Lebanon 24
قرار جديد من وزير الصحة.. إليكم تفاصيله
19:01 | 2021-02-01
01/02/2021 07:01:15
Lebanon 24
Lebanon 24
زفاف ابنة الـ28 عاماً تحوّل إلى عزاء.. هكذا لفظت أنفاسها الأخيرة
Lebanon 24
زفاف ابنة الـ28 عاماً تحوّل إلى عزاء.. هكذا لفظت أنفاسها الأخيرة
09:00 | 2021-02-01
01/02/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. هذه حقيقة تمديد الإقفال لمدة 10 أيام
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. هذه حقيقة تمديد الإقفال لمدة 10 أيام
21:36 | 2021-02-01
01/02/2021 09:36:40
Lebanon 24
Lebanon 24
تراجع بسعر الدولار.. هكذا افتتحت السوق الموازية
Lebanon 24
تراجع بسعر الدولار.. هكذا افتتحت السوق الموازية
10:01 | 2021-02-01
01/02/2021 10:01:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:13 | 2021-02-02
محاولات لاستعادة الثقة بين بعبدا وبيت الوسط
00:53 | 2021-02-02
تعقيدات الملف الحكومي تتضاعف يوماً بعد يوم
00:31 | 2021-02-02
توقّعات بإتصالات موسّعة لماكرون لتجاوز الخلافات
00:19 | 2021-02-02
إتصالات ماكرون حرّكت السواكن
23:02 | 2021-02-01
دياب اتصل بالياس المر معزياً بوفاة والده
22:49 | 2021-02-01
وقفات تضامنية مع بلدية طرابلس
فيديو
الدوري الإسباني.. "أتلتيكو" يتخطّى "قادش" ويحمي صدارته بفارق 10 نقاط! (فيديو)
Lebanon 24
الدوري الإسباني.. "أتلتيكو" يتخطّى "قادش" ويحمي صدارته بفارق 10 نقاط! (فيديو)
21:00 | 2021-02-01
02/02/2021 04:05:42
Lebanon 24
Lebanon 24
تسريب شكل ومواصفات هاتف سيأتي بكاميرا أمامية مخفية أسفل الشاشة! (فيديو)
Lebanon 24
تسريب شكل ومواصفات هاتف سيأتي بكاميرا أمامية مخفية أسفل الشاشة! (فيديو)
18:00 | 2021-02-01
02/02/2021 04:05:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بهدفَيْ ميسي وغريزمان.. "برشلونة" يثأر من "بيلباو" في الدوري الإسباني! (فيديو)
Lebanon 24
بهدفَيْ ميسي وغريزمان.. "برشلونة" يثأر من "بيلباو" في الدوري الإسباني! (فيديو)
18:00 | 2021-02-01
02/02/2021 04:05:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact