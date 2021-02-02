إتصالات ماكرون حرّكت السواكن

تستشعر المصادر السياسية المتابعة عبر "الأنباء" الكويتية عزماً مضاعفاً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإخراج الحكومة إلى الوجود بأسرع وقت، من اللهجة الحادة التي عاد يستخدمها في تعامله مع الأزمة الحكومية.