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لبنان
إتصالات ماكرون حرّكت السواكن
Lebanon 24
02-02-2021
|
00:19
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تستشعر المصادر السياسية المتابعة عبر "الأنباء" الكويتية عزماً مضاعفاً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإخراج الحكومة إلى الوجود بأسرع وقت، من اللهجة الحادة التي عاد يستخدمها في تعامله مع الأزمة الحكومية.
المصدر:
الانباء الكويتية
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تشكيل الحكومة
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