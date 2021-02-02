توقّعات بإتصالات موسّعة لماكرون لتجاوز الخلافات

بعد الاتصال الذي أجراه برئيس الجمهورية ميشال عون، يتوقّع أن يوسع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من دائرة اتصالاته بالمسؤولين اللبنانيين، في إطار الضغوطات التي سيمارسها على المعنيين بعملية تأليف الحكومة، قبل موعد زيارته الثالثة إلى بيروت.وتوقعت مصادر متابعة لـ"السياسة" أن "يعطي اتصال ماكرون بعون، دفعاً لمعاودة وصل ما انقطع بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف سعد الحريري في الأيام المقبلة، رغم انقطاع التواصل نهائياً بينهما، عقب تبادل الاتهامات بالتقصير بينهما أخيراً".