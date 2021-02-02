لبنان

تعقيدات الملف الحكومي تتضاعف يوماً بعد يوم

Lebanon 24
02-02-2021 | 00:53
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ذكرت أوساط مراقبة لـ"اللواء" أن "أي ترجمة لإعادة تزخيم الملف الحكومي تنطلق من عودة التواصل بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف وهذه مسألة لم تصل إلى خواتيمها حتى الآن".
وفهم من هذه الأوساط ان "الجو لم يميل بعد إلى التهدئة المنشودة والأساس يبقى في إمكانية عودة البحث وفق سقف محدد لكن السؤال عن استمرار تمسك رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف بمقاربتهما في التأليف".
وأوضحت هذه الأوساط ان "تعقيدات الملف تتضاعف يوما بعد يوم ولذلك لا بد من تدخل يعطي ثماره"، معلنة أن "كل ما يقال هو أن سلسلة اتصالات داخلية وخارجية ستشق طريقها تمهيدا لخرق ما يتعلق بتشكيل حكومة الاختصاصيين".
المصدر: اللواء
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