لبنان

في دائرة الانتظار

Lebanon 24
02-02-2021 | 04:32
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مال زال سفير دولة كبرى يتجنّب الحديث عن أي موضوع يتعلق بالشأن اللبناني بانتظار ما يصله من إدارة بلاده، على ضوء إعادة التواصل الأميركي – الروسي ليبني على الشيء مقتضاه على صعيد دوره في لبنان.
 
المصدر: النهار
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