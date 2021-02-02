في دائرة الانتظار

مال زال سفير دولة كبرى يتجنّب الحديث عن أي موضوع يتعلق بالشأن اللبناني بانتظار ما يصله من إدارة بلاده، على ضوء إعادة التواصل الأميركي – الروسي ليبني على الشيء مقتضاه على صعيد دوره في لبنان.