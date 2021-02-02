تجنّب عدد من قادة الحراك الدخول على خط نقل التظاهرات من طرابلس إلى مناطق أخرى، بعدما وصلتهم تهديدات امنية بأنّ المسألة تتخطاهم بكثير وانه لن يسمح حاليا باتساع نطاق "التخريب"