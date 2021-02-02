لبنان

تهديدات

Lebanon 24
02-02-2021 | 04:51
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تجنّب عدد من قادة الحراك الدخول على خط نقل التظاهرات من طرابلس إلى مناطق أخرى، بعدما وصلتهم تهديدات امنية بأنّ المسألة تتخطاهم بكثير وانه لن يسمح حاليا باتساع نطاق "التخريب"
 
المصدر: النهار
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