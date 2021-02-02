لبنان

حملة بلا جدوى

Lebanon 24
02-02-2021 | 04:51
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لم تعرف النتيجة المتوخاة من حملة "التدقيق الجنائي الان" التي اطلقتها الماكينة الاعلامية لـ"التيار الوطني الحر" وانتهت بعد اقل من 24 ساعة 
 
المصدر: النهار
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التيار الوطني الحر

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