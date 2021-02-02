لبنان

فساد في ملف الدعم

Lebanon 24
02-02-2021 | 04:51
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نُقل عن مرجع رقابي قوله في مجلس خاص: الفساد من قبل المعنيين في الحكومة الحالية في ملف الدعم والتلاعب بالكميات والاعتمادات يوازي بقيمته النقدية وتأثيره الاقتصادي ملفات فساد متراكمة على امتداد عشرات السنوات.
المصدر: نداء الوطن
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الدعم

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