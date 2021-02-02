لبنان

تدخل الحزب فتغير المشهد

Lebanon 24
02-02-2021 | 06:18
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ذكرت "نداء الوطن" أنّ قيادة "حزب الله" دخلت على خط الوساطات الحكومية منذ فترة لكنّ موفدي الحزب يحيطون تحركاتهم بالكتمان، مشيرة إلى أنّ المعطيات المستجدة تشي بأنّ هناك شيئاً ما تغيّر في المشهد الحكومي بعد إدارة "حزب الله" محركاته في سبيل تذليل عقبات التأليف، لا سيما وأنه الأقدر على ممارسة الضغوط لتحقيق هذا الهدف.
المصدر: نداء الوطن
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