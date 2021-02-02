لبنان

اتصالات ولقاءات بين نصرالله وباسيل... ولكن لا حكومة

Lebanon 24
02-02-2021 | 06:13
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كتبت غادة حلاوي في "نداء الوطن" قد لا يكون الاتصال بين الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل حصل "في الايام الاخيرة"، لكن هذا لا يعني أن الماضي القريب لم يشهد أكثر من اتصال ولقاء مطول أعقب العقوبات الاميركية التي فرضت على باسيل. تفوق هذا اللقاء على لقاء الساعات السبع الشهيرة فزادت ساعاته على ثماني ساعات. ولم يكن الملف الحكومي الا بنداً عُرض في سياق بحث ملفات شملت قضايا اقتصادية معيشية والعلاقة بين الطرفين والشراكة القائمة بينهما، وامكانية تصحيح التفاهم لما يوطد تلك العلاقة، وصولاً الى الوضع في المنطقة عموماً.
وتابعت: أعطى "حزب الله" براءة الشك للرئيس الحريري، إذ لربما ارتبط سلوكه بخوفه من العقوبات وحرص على ايجابية التعاطي معه. وبالفعل سارع بعد مضي ايام على وصول الادارة الاميركية الجديدة الى بذل مساع على خط بعبدا - بيت الوسط، وزار قيادي من "حزب الله" بعبدا للوقوف على ما يمكن فعله في سبيل تذليل العقد من امام تشكيل الحكومة. فيما تولى موفد آخر نقل خلاصة اجتماع بعبدا وما نتج عنه الى الرئيس المكلف سعد الحريري الذي رفض ما عرض عليه وسقطت المبادرة في مهدها.

ما يحاول "التيار" تأكيده لـ"حزب الله" ان الحريري لم يعد يشكل ضمانة، واذا شكل حكومة فما الذي يمنع خضوعه مستقبلاً لضغوطات في ملفات عدة كالمفاوضات والترسيم ورئاسة الجمهورية، فهل هو قادر على ان يقود الحكومة في زمن الأزمات.
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المصدر: نداء الوطن
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