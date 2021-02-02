15
o
بيروت
18
o
طرابلس
19
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
16
o
النبطية
9
o
زحلة
7
o
بعلبك
12
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
اتصالات ولقاءات بين نصرالله وباسيل... ولكن لا حكومة
Lebanon 24
02-02-2021
|
06:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت غادة حلاوي في "نداء الوطن" قد لا يكون الاتصال بين الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل حصل "في الايام الاخيرة"، لكن هذا لا يعني أن الماضي القريب لم يشهد أكثر من اتصال ولقاء مطول أعقب العقوبات الاميركية التي فرضت على باسيل. تفوق هذا اللقاء على لقاء الساعات السبع الشهيرة فزادت ساعاته على ثماني ساعات. ولم يكن الملف الحكومي الا بنداً عُرض في سياق بحث ملفات شملت قضايا اقتصادية معيشية والعلاقة بين الطرفين والشراكة القائمة بينهما، وامكانية تصحيح التفاهم لما يوطد تلك العلاقة، وصولاً الى الوضع في المنطقة عموماً.
وتابعت: أعطى "حزب الله" براءة الشك للرئيس الحريري، إذ لربما ارتبط سلوكه بخوفه من العقوبات وحرص على ايجابية التعاطي معه. وبالفعل سارع بعد مضي ايام على وصول الادارة الاميركية الجديدة الى بذل مساع على خط بعبدا - بيت الوسط، وزار قيادي من "حزب الله" بعبدا للوقوف على ما يمكن فعله في سبيل تذليل العقد من امام تشكيل الحكومة. فيما تولى موفد آخر نقل خلاصة اجتماع بعبدا وما نتج عنه الى الرئيس المكلف سعد الحريري الذي رفض ما عرض عليه وسقطت المبادرة في مهدها.
ما يحاول "التيار" تأكيده لـ"حزب الله" ان الحريري لم يعد يشكل ضمانة، واذا شكل حكومة فما الذي يمنع خضوعه مستقبلاً لضغوطات في ملفات عدة كالمفاوضات والترسيم ورئاسة الجمهورية، فهل هو قادر على ان يقود الحكومة في زمن الأزمات.
لقراءة المقال كاملاً اضغط
هنا
المصدر: نداء الوطن
تابع
الأكثر قراءة
قرار جديد من وزير الصحة.. إليكم تفاصيله
Lebanon 24
قرار جديد من وزير الصحة.. إليكم تفاصيله
19:01 | 2021-02-01
01/02/2021 07:01:15
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة بجريمة قتل زينة كنجو: تسجيل صوتي للزوج "الفار" يكشف سبب فعلته (فيديو)
Lebanon 24
مفاجأة بجريمة قتل زينة كنجو: تسجيل صوتي للزوج "الفار" يكشف سبب فعلته (فيديو)
09:50 | 2021-02-01
01/02/2021 09:50:50
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. هذه حقيقة تمديد الإقفال لمدة 10 أيام
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. هذه حقيقة تمديد الإقفال لمدة 10 أيام
21:36 | 2021-02-01
01/02/2021 09:36:40
Lebanon 24
Lebanon 24
زفاف ابنة الـ28 عاماً تحوّل إلى عزاء.. هكذا لفظت أنفاسها الأخيرة
Lebanon 24
زفاف ابنة الـ28 عاماً تحوّل إلى عزاء.. هكذا لفظت أنفاسها الأخيرة
09:00 | 2021-02-01
01/02/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تراجع بسعر الدولار.. هكذا افتتحت السوق الموازية
Lebanon 24
تراجع بسعر الدولار.. هكذا افتتحت السوق الموازية
10:01 | 2021-02-01
01/02/2021 10:01:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:42 | 2021-02-02
جولة الصباح الاخبارية: حرب البيانات تنتقل من بيت الوسط الى عين التينة... وفرنسا وحزب الله على خط التهدئة
07:33 | 2021-02-02
انتخاب نائب رئيس المجلس الأعلى للروم الكاثوليك: الصراعات تتأجج بين فريقين.. وانقسام حول جريصاتي
07:33 | 2021-02-02
عون كان حازماً خلال الاتصال مع ماكرون.. هذا ما أكّده
07:14 | 2021-02-02
رفع الإقفال عشوائيًا يُكرر الكارثة
07:12 | 2021-02-02
اتصال ماكرون-عون.. الرئيس كان حازماً
07:08 | 2021-02-02
رفع الحظر.. مصادر طبية تحذر
فيديو
الدوري الإسباني.. "أتلتيكو" يتخطّى "قادش" ويحمي صدارته بفارق 10 نقاط! (فيديو)
Lebanon 24
الدوري الإسباني.. "أتلتيكو" يتخطّى "قادش" ويحمي صدارته بفارق 10 نقاط! (فيديو)
21:00 | 2021-02-01
02/02/2021 07:46:23
Lebanon 24
Lebanon 24
تسريب شكل ومواصفات هاتف سيأتي بكاميرا أمامية مخفية أسفل الشاشة! (فيديو)
Lebanon 24
تسريب شكل ومواصفات هاتف سيأتي بكاميرا أمامية مخفية أسفل الشاشة! (فيديو)
18:00 | 2021-02-01
02/02/2021 07:46:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بهدفَيْ ميسي وغريزمان.. "برشلونة" يثأر من "بيلباو" في الدوري الإسباني! (فيديو)
Lebanon 24
بهدفَيْ ميسي وغريزمان.. "برشلونة" يثأر من "بيلباو" في الدوري الإسباني! (فيديو)
18:00 | 2021-02-01
02/02/2021 07:46:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact