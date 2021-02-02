لبنان

طلاب AUB.. الدولار بـ1515 ليرة والدفع عند كاتب العدل

Lebanon 24
02-02-2021 | 06:45
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كتبت فاتن الحاج في صحيفة "الأخبار" "بعدما استنفدت القوى والنوادي الطلابية اليسارية والعلمانية في الجامعة الأميركية في بيروت سبل التفاوض مع إدارة الجامعة لثنيها عن قرارها فرض دفع الأقساط لفصل الربيع وفق سعر المنصة الإلكترونية (3900 ليرة مقابل الدولار)، يتجه بعض الطلاب الى سلوك مسار قضائي يقضي بإيداع الأقساط لدى كاتب العدل وفق سعر الصرف الرسمي (1515 ليرة مقابل الدولار)، بما أن القسط محدد بالدولار الأميركي، وذلك قبيل نفاد مهلة التسجيل التي مدّدت حتى 19 الجاري بسبب الأوضاع الصحية والإقفال العام".
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