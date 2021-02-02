القاضي صوّان بين موقفين

ذكرت صحيفة "الديار" ان قاضي التحقيق العدلي في قضية تفجير المرفأ القاضي فادي صوان سيتخذ قرارات حاسمة لجهة استئناف التحقيقات من عدمها خلال الساعات القليلة المقبلة، وقد نفذ أهالي شهداء التفجير وقفة احتجاجية قرب منزله وألقى المتحدث بإسم اللجنة كلمة أكد فيها على إصرار الأهالي معرفة حقيقة ما حصل والأسباب التي دفعته إلى الإعتكاف عند أول مطبّ سياسيّ.