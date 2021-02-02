لبنان

"اشارات اميركية مشجعة" تجاه لبنان.. تقرير قديم يعود إلى الواجهة

Lebanon 24
02-02-2021 | 07:02
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توقفت مراجع سياسية مسؤولة بحسب "الجمهورية" عند ما سمّتها «اشارات اميركية مشجعة» تجاه لبنان، عبر تقرير رفعته «مجموعة الازمات الدولية»، التي يترأسها المبعوث الاميركي الجديد الى ايران روبرت مالي، الى الرئيس الأميركي جو بايدن في 28 كانون الثاني الماضي.

وجاء في التقرير: "بدل النظر الى لبنان من منظور إضعاف «حزب الله»، على الولايات المتحدة الاميركية جعل هدفها الأول تقوية الدولة (في لبنان) ومنع انهيارها. وبناء عليه، على الولايات المتحدة أن تلقي بثقلها خلف المسعى الفرنسي لجمع اللاعبين اللبنانيين، بما فيهم «حزب الله»، في حكومة جدية، ودفعهم نحو اصلاحات اساسية. وعلى الولايات المتحدة أن تشجع حلفاءها على تعاون براغماتي مع خصومهم لتمرير الاصلاحات، لا سيما تلك المتعلقة بحماية استقلال القضاء واقرار قوانين مكافحة الفساد الضرورية لتحرير الدعم الدولي، لا سيما برنامج صندوق النقد الدولي".
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