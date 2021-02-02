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لبنان
ماكرون مستاء من الحريري وباسيل.. هل وافق على حكومة من 20 وزيراً؟
Lebanon 24
02-02-2021
|
07:01
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تحت عنوان هذا ما أراد ماكرون قوله، كتب جوني منير في "الجمهورية"، فقال: ما من شك في أنّ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قرّر الظهور في مؤتمره الصحافي الأخير لتوجيه رسائل عدة ابرزها، انّ زيارته الثالثة للبنان اصبحت حتمية، وانّ تحديد موعدها ينتظر اكتمال الشروط المطلوبة لجعلها زيارة ناجحة، ولتقدّم للبنانيين حكومة تتضمن الحدّ الأدنى المطلوب لإعادة إنقاذ البلد.
ولفت الكاتب الى أن صحيح أنّ ادارة بايدن ستمنح فرنسا ضوءاً اخضر واضحاً وضوح الشمس، لكن هنالك مبدأ التفاهم حول "الكادر" الذي ستتولّى باريس العمل من ضمنه في لبنان.
وتابع: في هذا الوقت، باشر ماكرون حركته عبر مستويين، الاول بعيد من الاضواء، ومن خلال القنوات الديبلوماسية، في اتجاه كل من ايران و"حزب الله" من جهة، والسعودية من جهة أخرى. وقيل انّ التواصل مع قيادة "الحزب" في لبنان تمّ تفعيله مجدداً بواسطة السفارة الفرنسية في بيروت.
والمستوى الثاني، مباشر، وهو ما تُرجم باتصال ماكرون بالرئيس ميشال عون، على ان تلي ذلك اتصالات اخرى بمسؤولين آخرين.
واعتبر انه يمكن ادراج المؤتمر الصحافي لماكرون في هذا الاطار ايضاً، حيث قال انّه اتخذ قراره بزيارة لبنان، ولكن الزيارة الثالثة يجب ان تثمر "حكومة مهمّة" برنامجها واضح، وأنّه يعمل حالياً على التحضير جيداً لإنجاح زيارته، قبل ان يعمد الى تحديد الموعد. وقال ايضاً إنّه يدرك أنّه لا بدّ من بعض التعديلات على المواصفات التي كان وضعها.
وبحسب الكاتب، تدور في الاوساط الديبلوماسية معلومات حول موافقته على حكومة من 20 وزيراً بدل حكومة الـ 18، بناء لطلب "حزب الله" غالب الظن. لكن ذلك لن يعني ابداً التعديل في جوهر مبادرة ماكرون، أي أنّ اي طرف سياسي لن ينال الثلث المعطّل، خصوصاً وانّ الوزراء يجب أن لا يكونوا اداة في يد القوى السياسية، حتى ولو جاءت تسميتهم من خلال هذه القوى.
ويروي البعض، أنّ باريس المستاءة من طرفي النزاع، اي من الرئيس سعد الحريري ومن "التيار الوطني الحر" على حد سواء، لم تكن راضية على ما وصلها من بعض الاسماء المقترحة من جانبي الحريري وجبران باسيل. فالمطلوب وزراء مشهود لهم بالمناقبية وبالقدرة على اتخاذ القرار والشروع في الاصلاحات، من دون العودة الى هذا المسؤول او ذاك، اي وزير يعمل بمهنية وحرفية وليس ابداً واجهة لمصالح هذا او ذاك.
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المصدر:
الجمهورية
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