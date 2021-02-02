لبنان

لا تسلكوها.. هذه الطرقات مقطوعة بسبب تراكم الثلوج

Lebanon 24
02-02-2021 | 08:05
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أفادت غرفة التحكم المروري أن الطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج هي:
عيناتا - الارز
كفردبيان - حدث بعلبك
العاقورة - حدث بعلبك
جرد مربين - الهرمل.

أما طريق ضهر البيدر وترشيش زحلة فسالكة والرؤية جيدة. كما أن طريق معاصر الشوف كفريا سالكة أيضاَ.
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التحكم المروري: الطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج هي عيناتا الارز كفردبيان حدث بعلبك العاقورة حدث بعلبك جرد مربين الهرمل
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