لا تسلكوها.. هذه الطرقات مقطوعة بسبب تراكم الثلوج

أفادت غرفة التحكم المروري أن الطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج هي:

عيناتا - الارز

كفردبيان - حدث بعلبك

العاقورة - حدث بعلبك

جرد مربين - الهرمل.



أما طريق ضهر البيدر وترشيش زحلة فسالكة والرؤية جيدة. كما أن طريق معاصر الشوف كفريا سالكة أيضاَ.