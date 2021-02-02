30 موقوفا بأحداث طرابلس حتى اللحظة

تنفذ مخابرات الجيش لليوم الثالث على التوالي سلسلة مداهمات في طرابلس وتوقف جميع المشاركين بحرق البلدية ورمي العبوات الحارقة باتجاه سرايا طرابلس والعناصر الامنية، وفق ما أفاد مراسل "لبنان 24".وقد بلغ عدد الموقوفين حتى اللحظة 30 شخصا من مختلف المناطق في طرابلس وضواحيها، وقد بوشر التحقيق معهم.